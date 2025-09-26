LA NACION

GARCÍA VIZCAINO, Catalina

GARCÍA VIZCAINO, Catalina, q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - Los socios del Estudio Teresa Gómez-Carlos Quian-Federico Schweizer & Asoc. participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este doloroso momento.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d. - Agustín y Patricia Torres despiden con tristeza a la brillante profesora de la U.B.A. y acompañan a su esposo e hijos, pidiendo oraciones en su memoria.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d. - Christian González Palazzo despide a una amiga y referente, devota de la familia y de la fe, distinguida colega y excelsa jurista.

GARCIA VIZCAINO, Catalina, q.e.p.d. - El Estudio Carena participa con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Catalina Garcia Vizcaino, destacada profesional y gran persona.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - El consejo directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales participa con profundo dolor el fallecimiento de la miembro honoraria, distinguida profesora y permanente colaboradora en las actividades académicas de la institución. Ruega una oración en su memoria.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. - Marcelo A. Gottifredi y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos y amigos en este doloroso momento.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - Guillermo Poch y familia despedimos con profundo pesar a quien fuera una referente por excelencia del derecho tributario y una gran persona. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d. - Silvia Stella la despide con cariño y ruega una oración en su memoria.

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, q.e.p.d. - Alberto Tarsitano la despide con admiración, acompaña a su familia en su dolor y ruega una oración en su memoria.

GARCÍA VIZCAINO, Catalina, q.e.p.d. - falleció el 25-9-2025. - Me despido de mi ex colega de sala con profundo dolor y saludo con inmenso cariño a toda su familia. Ruego una oración en su memoria. Dra. Paula Winkler.

