GAY, Matilde Luisa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAY de PIROVANO, Matilde Luisa, q.e.p.d. - María Lourdes y Federico Raffo la despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ GAY de PIROVANO, Matilde Luisa, q.e.p.d. - El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES, participa el fallecimiento de la madre del presidente del comité ejecutivo, ruega una oración en su memoria y acompaña a Pablo y su familia en este momento.

Avisos fúnebres

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