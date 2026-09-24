GAY, Matilde,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAY de PIROVANO, Matilde, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - La familia Speranza, Claudio e hijos Alejandro, Chiara y Tiziana, y sobrinos Marco y Stephanie participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ GAY de PIROVANO, Matilde, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - El directorio de Ezeta FICISA participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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