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GAY, Matilde,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GAY de PIROVANO, Matilde, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - La familia Speranza, Claudio e hijos Alejandro, Chiara y Tiziana, y sobrinos Marco y Stephanie participan con profundo dolor su fallecimiento.
✝ GAY de PIROVANO, Matilde, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - El directorio de Ezeta FICISA participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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