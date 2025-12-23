SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Javier O. Tizado participa su fallecimiento y pide una oración en su memoria.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - María y Juan Carlos Truchi acompañan con mucho dolor a Daniel y sus hermanos, en esté difícil momento.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Jorge Ferioli y Silvia Ostry de Ferioli despiden con profunda tristeza a un respetado profesional y excelente persona y abrazan a Daniel y su Flia., y a sus hermanos en este doloroso momento.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - San Jorge Emprendimientos participa con mucho pesar el fallecimiento del Ing. Walter Gerold, profesional íntegro y apreciado colaborador y acompañan a Daniel y su Flia. con gran afecto.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Hugo Martelli y Bernardo Bertelloni acompañan a su hijo Daniel y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Silvina y Pablo Alliani acompañan y abrazan con cariño a su amigo Daniel Gerold y a su familia en este triste momento.

† GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Isabel y Harry Ingham y todos los suyos abrazan con muy gran afecto a Daniel, Ingrid y Federico.

