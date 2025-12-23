LA NACION

GEROLD, Walter Alfredo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Javier O. Tizado participa su fallecimiento y pide una oración en su memoria.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - María y Juan Carlos Truchi acompañan con mucho dolor a Daniel y sus hermanos, en esté difícil momento.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Jorge Ferioli y Silvia Ostry de Ferioli despiden con profunda tristeza a un respetado profesional y excelente persona y abrazan a Daniel y su Flia., y a sus hermanos en este doloroso momento.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - San Jorge Emprendimientos participa con mucho pesar el fallecimiento del Ing. Walter Gerold, profesional íntegro y apreciado colaborador y acompañan a Daniel y su Flia. con gran afecto.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Hugo Martelli y Bernardo Bertelloni acompañan a su hijo Daniel y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Silvina y Pablo Alliani acompañan y abrazan con cariño a su amigo Daniel Gerold y a su familia en este triste momento.

GEROLD, Walter Alfredo, q.e.p.d. - Isabel y Harry Ingham y todos los suyos abrazan con muy gran afecto a Daniel, Ingrid y Federico.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
    1

    Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición

  2. Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos
    2

    Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos

  3. Cuánto midió la nueva etapa de Bendita con la conducción de Edith Hermida
    3

    Rating: cuánto midió la nueva etapa de Bendita con la conducción de Edith Hermida

  4. El gasto en servicios públicos se disparó 561% en la gestión Milei
    4

    El gasto de las familias en servicios públicos saltó 561% en la gestión Milei y habrá más aumentos en 2026

Cargando banners ...