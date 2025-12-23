SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GEROLD, Walter, q.e.p.d. - Silver Cloud Advisors acompaña a Daniel Gerold y a su familia en este triste momento.

† GEROLD, Walter, q.e.p.d. - Alma y Guillermina Grondona despiden a su querido tío con profundo amor.

† GEROLD, Walter, q.e.p.d., falleció el 21-12-2025. - Se fue un gran hombre. Acompañamos a su familia en este triste momento. María y Roberto Gazzani.

† GEROLD, Walter. - Silvia W. de Wertheim participa con dolor el fallecimiento de Walter, gran amigo de Jorge, acompañando a sus hijos y nietos.

