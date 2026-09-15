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GHELFI, Emilia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GHELFI, Emilia, q.e.p.d. 12-9-2026. - We the Second Floor: Marta Achával, Gabriela Bogado, Mariana Bozetti, Natalia Mumford, Ana Patiño, Joanna Richardson, Cecilia Westerdahl y Patricia Wolff despedimos con mucho cariño a nuestra brillante y generosa amiga.
GHELFI, Emilia. - La Universidad Torcuato Di Tella participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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