SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GHELFI, Emilia, q.e.p.d. 12-9-2026. - We the Second Floor: Marta Achával, Gabriela Bogado, Mariana Bozetti, Natalia Mumford, Ana Patiño, Joanna Richardson, Cecilia Westerdahl y Patricia Wolff despedimos con mucho cariño a nuestra brillante y generosa amiga.

GHELFI, Emilia. - La Universidad Torcuato Di Tella participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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