1
GIESENOW, Federico,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIESENOW, Federico, q.e.p.d., falleció el 6-5-2026. - Pluspetrol participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises
- 3
Colocaron “losas de hormigón”: la Ciudad prepara sus avenidas para la llegada del nuevo colectivo eléctrico
- 4
Lilia Lemoine subió una foto íntima junto a una expareja para desmentir haber estado en Only Fans