LA NACION

GIL, Roberto, Dr.

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIL, Roberto, Dr., q.e.p.d. - Despido con entrañable cariño al amigo y colega, acompaño a su familia y ruego por su eterno descanso. Maite.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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