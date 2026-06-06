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GIL, Roberto Oscar,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIL, Roberto Oscar, q.e.p.d. - Adriana y Guillermo Gasparri, sus hijas Dolores y Victoria, sus yernos Leandro y Juan y sus nietos Félix y León lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

GIL, Roberto Oscar, Dr. - El directorio y el departamento legal de Cargill S.A.C.I. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Roberto Oscar Gil y hacen extensivas sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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