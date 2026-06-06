SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIL, Roberto Oscar, q.e.p.d. - Adriana y Guillermo Gasparri, sus hijas Dolores y Victoria, sus yernos Leandro y Juan y sus nietos Félix y León lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

GIL, Roberto Oscar, Dr. - El directorio y el departamento legal de Cargill S.A.C.I. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Roberto Oscar Gil y hacen extensivas sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa