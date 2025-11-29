1
GOBBI, Mauricio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOBBI, Mauricio, q.e.p.d., falleció el 27-11-2025. - Sus amigos de Antiguos de Navarra, Guillermo Lalanne, Gonzalo Peltzer, Renato Rabbi Baldi, Ernesto García Quiroga, Wenceslao Giménez Bonet, Cristian Martínez, Tristán Rodríguez Loredo, Ignacio Aymerich Ojea, Alejandro Freeland, Eduardo Rodríguez Chirillo, Manuel Basombrio y Marcelo Loprete, lo despiden con la estima de años de amistad, acompañan a su familia y piden una oración.
