Milei volvió a atacar a LA NACION por el caso $LIBRA y dijo que no descarta iniciar acciones legales

El presidente Javier Milei volvió a atacar este sábado a LA NACION y en particular al periodista Hugo Alconada Mon por la cobertura de la causa $LIBRA, la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores. Tras su sobreseimiento, por una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dijo que no descartaba tomar acciones legales.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario reiteró que la cobertura de la causa judicial fue una “operación” y dejó abierta la puerta para iniciar acciones legales contra aquellos periodistas que siguieron el caso. Durante el programa de Gabriel Anello, Milei apuntó contra LA NACION y atacó directamente a su director Fernán Saguier. También trató repetidas veces de “delincuente” a Alconada Mon.

Fue en la misma línea que su discurso del viernes por la noche en la Fundación Faro, donde enumeró a una serie de periodistas que cubrieron el caso -Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio- y los trató de “ensobrados y corruptos”. Segundos después, advirtió: “Sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

El presidente Javier Milei volvió a atacar a LA NACION David Canales - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Este sábado continuó con los ataques. “A mí me estuvieron ensuciando desde los medios de comunicación durante un año, ocho meses y nueve días. Concretamente el grupo LA NACION, bajo responsabilidad total y absoluta de Fernán Saguier, que amparó al delincuente de Hugo Alconada Mon diciendo mentiras durante todo este tiempo. Alconada Mon mentía sobre las cosas que pasaban en Estados Unidos. Ese mismo material se lo hacía llegar yo mismo a Saguier para tomar notificación de que estaba siendo calumniado, injuriado, manchado mi honor por un delincuente y aún así lo siguió”, arremetió.

Y acusó: “El problema era que LA NACION tenía una deuda fiscal y usaban esto para extorsionarme y presionarme. La deuda del Movistar [Arena]. Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor e intentar hacer un golpe de Estado”.

Luego, vinculó la cobertura mediática con la creación de la Comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso de la Nación. “Todas estas mentiras que se elaboraron, lo cual es una irregularidad institucional enorme, crearon la comisión del caso $LIBRA. ¿Desde cuándo el Congreso se tiene que dedicar a juzgar? Es un escándalo institucional enorme, es un avance sobre los poderes del Congreso respecto a la Justicia. Es un disparate institucional y además con operadores políticos que también trabajan en el diario LA NACION, donde la responsabilidad de los Saguier armándole causas a personas inocentes para extorsionar. Es un escándalo de una gravedad enorme", atacó.

Milei en la Fundación Faro captura

Al ser consultado sobre si tomará acciones legales tras su sobreseimiento, aseguró: “Lo tengo que evaluar con mis abogados porque es un escándalo de proporciones mayúsculas. Es una extorsión. Buscan generar caos, ensuciar la figura del Presidente y generar un golpe de Estado para intentar conseguir favores políticos”.

Y ante una pregunta de Anello sobre si el objetivo detrás de la cobertura de LA NACION era “que se caiga la causa sobre la deuda del Movistar Arena”, Milei contestó: “Exactamente, ese era el móvil”.

También atacó a los “editorialistas” de este medio, en particular al periodista Joaquín Morales Solá.

“Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del Gobierno y poner a otras figuras para llevar esta transición, que ellos postulaban desde sus propios editorialistas. Habría que leer las cosas que escribían sobre cómo tenía que ser el orden de la caída institucional. Veamos la pluma del otro delincuente de Joaquín Morales Solá. Cuando yo manifesté la corrupción del grupo Techint y le dijo a Rocca ‘don chatarrín de los tubitos caros’, una de las plumas de Saguier salió a defender a Rocca cuestionando mis formas, como si fueran más graves que un acto de corrupción que perjudicaba a todos los argentinos”, apuntó.

La visita del papa León XIV

El Presidente se refirió a la recuperación del Sumo Pontífice y la reciente noticia de que no tendrá que realizar ningún tratamiento tras su operación de cáncer de pulmón. La información movió las esperanzas en la Argentina de que se concrete la visita planificada para el 7 de noviembre.

“Lo importante es que se recupere y esté bien. Si bajo esa premisa y puede venir a la Argentina, alegría, bendiciones, maravilloso, aleluya”, afirmó. Luego, volvió a criticar a la prensa y aseguró que “hay periodistas que no quieren que venga”. “Que el Papa venga a la Argentina y que sea en el gobierno que a mí me toca liderar, es un accidente histórico”, sumó.

Se conocieron los primeros detalles de la agenda del Papa León XIV en Argentina (Foto: Instagram @vaticannews.es)

También brindó elogios para el papa Francisco por no haber vuelto a la Argentina. “Me hace admirarlo más”, aseguró. Y explicó: “Yo no tengo dudas que él quería venir. No vino porque sabía que iba a generar un terremoto político. Fíjese su grandeza que, siendo un Papa tan carismático y popular, no volvió a su tierra. Y yo creo que lo hizo por amor a su tierra”.

Su viaje a España y las elecciones en Brasil

Milei habló de su polémico viaje al país, donde no fue recibido por el rey Felipe VI ni el presidente socialista Pedro Sánchez y atacó a periodistas españoles. “Hay algunos imbéciles que creen que yo fui a buscar una foto. Yo no hago política en el formato tradicional. Creer eso es propio de un estúpido y un imbécil. No pienso en esos términos. Donde yo considero que hay un lugar para dar una batalla por las ideas de la libertad, yo la voy a ir dar”, expresó.

Luego, volvió a criticar al mandatario español, como hizo en los últimos días: “España hoy está al frente de un liberticida, en un momento bisagra. Todos los desmanes habidos y por haber que puede hacer un tiranuelo, lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez. Él, su mujer, y todos los delincuentes que lo rodean. Es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea”.

También se refirió al balotaje en Brasil, donde se enfrentarán Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, y criticó al actual presidente. Acusó a Lula de ser un “ladrón, mentiroso y corrupto” y quien “levanta las mentiras con quien operan y mienten”.