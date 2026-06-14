SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOLDARACENA, Joaquín Ricardo q.e.p.d., falleció el 13 de junio. - Sus hijos Joaquín, Justina y Delfína Goldaracena, hijos políticos: Martín Adlercreutz, Robert Urban y Jimena Vega, sus nietos; Dominique y Robbie Urban, y Félix, Iván e Inés Adlercreutz. Sus hermanos Cora, María Marta y Gonzalo Goldaracena, hermanos políticos y sobrinos participan su fallecimiento y q sus restos serán inhumados hoy, en Jardín de Paz, a las 10.30

Avisos fúnebres

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