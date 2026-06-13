Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping

Una trágica muerte conmociona a Brasil: una joven de 21 años murió este sábado después de haber sido lanzada sin cuerdas durante un salto de bungee jumping de 40 metros en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

Según las investigaciones preliminares, los empleados de la empresa a cargo de ese atractivo turístico olvidaron sujetar las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven, identificada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, tal como consignó el medio brasileño O Globo.

El momento en el que una mujer fue arrojada sin cuerdas al vacío en Brasil

De hecho, en los primeros videos que circularon se ve una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran al vacío.

Las imágenes que circularon por redes sociales mostraron el momento en que tres hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el abismo.

Una cuerda se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar “¡La cuerda! ¡La cuerda”.

La fuga

La Policía Militar informó que dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. En total, seis personas fueron detenidas.

La playa de Fazenda en Picinguaba, San Pablo. Lugares

El prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, debió ser trasladado a urgencias por una indisposición. El caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

El Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto) es un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades.

El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.

La víctima

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, residente de Jandira, en el Gran San Paulo, se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva.

Compartía con frecuencia en redes sociales momentos de su vida cotidiana, así como publicaciones relacionadas con la actividad física, la naturaleza y el bienestar.

Horas después de su muerte, su perfil de Instagram fue eliminado, según consignó O Globo.