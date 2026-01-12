GOLDARACENA, Ricardo E.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLDARACENA, Ricardo E. q.e.p.d. - Su hermana Clara Goldaracena de Montenegro pide oraciones por su alma.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Su hermano Pablo y Patricia Goldaracena, hijos y nietos despiden a Ricardo y abrazan a Claudia y toda su familia con mucho cariño.
✝ GOLDARACENA, Ricardo E., q.e.p.d. - Julio y Dolores Goldaracena (as), sus hijos Eduardo y Dolores, Alejandro y María, Matías y Malala y nietos recordamos al querido Ricardo y abrazamos a Claudia, Marina, Valeria, Francisco, Camila y Nicolás y familias con todo nuestro cariño.
✝ GOLDARACENA, Ricardo q.e.p.d. - Despedimos con infinita tristeza a Ricardo y abrazamos a Claudia y los chicos con el cariño de toda una vida. Verónica Tornquist y Ricardo Saguier.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, falleció el 11-1-2026. - Susana y Fernando Hume y Helen y Marcelo Brave, sus hijos y nietos despiden al querido Ricardo con mucha tristeza pero con la alegría de toda una vida compartida y acompañan a Claudia y todos los chicos con muchísimo cariño y oraciones.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Las amigas de Vale de toda la vida, del MH 88A, Mechi Achaval, Iata Aramburu, Paula Brochiero, Vicky Casano, Caro Casellini, Male de Elizalde, Vale Gorchs, Agus Hardoy, Loli Lagos, Luli Monzon, Ceci Sojo, Caro Rosati y Tinnie Viel despiden a Ricardo con mucho cariño y acompañan a toda la familia Goldaracena.
✝ GOLDARACENA, Ricardo, q.e.p.d. - Carlos y Teresa Gowland Acosta despiden al muy querido amigo Ricardo, acompañan a Claudia y sus hijos con mucho cariño, rogando una oración en su memoria.
✝ GOLDARACENA, Ricardo E. q.e.p.d. - Charlie y Monique Scott agradecen haber compartido la amistad de toda una vida y junto a sus hijos Maggie, Diego, Pata y Max acompañan a Claudia y toda la familia con enorme cariño.
✝ GOLDARACENA, Ricardo E., q.e.p.d. - Emilio y Graciela Dumais (as.), lo despedimos con enorme tristeza y acompañamos a Claudia y toda su familia en este momento tan doloroso.
