LA NACION

GOLDARACENA, Ricardo Eusebio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Mi queridísimo compañero de vida, padre tan presente y gran abuelo Pipipa, forjador de esta familia de la que estabas tan orgulloso. Tu mujer Claudia Crotto Posse; tus hijos Marina, Valeria y Gastón Bottazzini, Camila y Patricio Zambrano, Francisco y Bárbara Rocca y Nicolás y Josefina Bande y tus nietos Olivia, Delfín y Amadeo, Francesca, Victoria y Juan, Jacinta y Violeta, Francisco, Ramón y Anita, Iñaki, Belisario y Filippa te despedimos hoy, a las 12 en Parque Memorial.

GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Su hermano Fernando; sus hijos Fernando y Agustina, Eusebio y Loli, Inés y Joaco y Luli y Crisso y sus nietos muy tristes por la partida de Ricardo, abrazan a Claudia, a los chicos y piden descanse en paz.

GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Susana Crotto Posse; sus hijos Luciana y Jacinto y María Luisa; nietos y bisnietos despiden a Ricardo con inmenso cariño y acompañan a Claudia, hijos y nietos en su tristeza.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania hay miles de personas sin luz ni agua”
    1

    Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”

  2. Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
    2

    Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

  3. La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri
    3

    La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri

  4. La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación
    4

    La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación

Cargando banners ...