✝ GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Mi queridísimo compañero de vida, padre tan presente y gran abuelo Pipipa, forjador de esta familia de la que estabas tan orgulloso. Tu mujer Claudia Crotto Posse; tus hijos Marina, Valeria y Gastón Bottazzini, Camila y Patricio Zambrano, Francisco y Bárbara Rocca y Nicolás y Josefina Bande y tus nietos Olivia, Delfín y Amadeo, Francesca, Victoria y Juan, Jacinta y Violeta, Francisco, Ramón y Anita, Iñaki, Belisario y Filippa te despedimos hoy, a las 12 en Parque Memorial.
✝ GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Su hermano Fernando; sus hijos Fernando y Agustina, Eusebio y Loli, Inés y Joaco y Luli y Crisso y sus nietos muy tristes por la partida de Ricardo, abrazan a Claudia, a los chicos y piden descanse en paz.
✝ GOLDARACENA, Ricardo Eusebio. - Susana Crotto Posse; sus hijos Luciana y Jacinto y María Luisa; nietos y bisnietos despiden a Ricardo con inmenso cariño y acompañan a Claudia, hijos y nietos en su tristeza.
