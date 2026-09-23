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GOMEZ ANDRADE, Jorge (h)
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOMEZ ANDRADE, Jorge (h) q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Sus hijos María y Jorge; sus nietos Guillermo, Juan Ignacio, Felicitas, Trinidad, Fermina y Amalia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. LAZARO COSTA ,Tel.: 4812-8040
✝ GÓMEZ ANDRADE, Jorge (h.). - Nélida Cruciani de Centanaro, Ivana Centanaro y Daniel Ferro, participan el fallecimiento de su amigo y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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