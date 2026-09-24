SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOMEZ ANDRADE, Jorge. - María Paz Gomez Andrade y Patricia Iglesias participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

✝ GOMEZ ANDRADE, Jorge, falleció el 22-9-2026. - Freddy Busquet despide con mucha tristeza a su querido amigo y compañero del gremialismo agropecuario, pidiendo una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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