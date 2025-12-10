SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de (Mara), q.e.p.d. - Con profundo pesar y tristeza despedimos a Mara los Keen de Brasil: Tony, Lupe, Carlos, Alejandra, Araceli y Agustina.

† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de (Mara), q.e.p.d. - Marta Alemán, sus hijos Horacio, Sol y Diego, Ignacio, Marta y Pablo acompañan con mucho cariño a Augusto, Saturnino y Flias. y ruegan una oración en su querida memoria.

† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de (Mara), q.e.p.d. - María Elena Noceti de la Torre, sus hijas María y Paula Mc Lean y Alejandro Giordano despiden a Mara con profunda tristeza y acompañan a Augusto, Saturnino, Catalina, Faustino y Paloma con muchísimo cariño en este tan triste momento.

