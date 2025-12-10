LA NACION

GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel De (Mara)

GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel de (Mara), q.e.p.d. - Chino Schvartzman y Dolorika Mitre, tu ahijado Fran y Loli Conti Mitre te despiden con mucho amor.

GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel de (Mara), q.e.p.d. - Querido Augusto, te abrazamos con todo amor por la querida Mara y acompañamos a Saturnino y toda la familia González Álzaga con el amor de siempre. María Elisa y sus hijos.

GONZÁLEZ ALZAGA, María Alicia Maciel de (Mara). - Tu cuñada Mercedes junto con mis hijos Georges y Joyce, Patrick y Agustina y mis nietos sentimos tanto tu partida.

