1
GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel De (Mara)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel de (Mara), q.e.p.d. - Chino Schvartzman y Dolorika Mitre, tu ahijado Fran y Loli Conti Mitre te despiden con mucho amor.
† GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel de (Mara), q.e.p.d. - Querido Augusto, te abrazamos con todo amor por la querida Mara y acompañamos a Saturnino y toda la familia González Álzaga con el amor de siempre. María Elisa y sus hijos.
† GONZÁLEZ ALZAGA, María Alicia Maciel de (Mara). - Tu cuñada Mercedes junto con mis hijos Georges y Joyce, Patrick y Agustina y mis nietos sentimos tanto tu partida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION