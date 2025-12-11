1
GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel De (Mara)
GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia Maciel de (Mara). - Amalia y Alfredo Camogli e hijos y nietos despiden con enorme tristeza a la querida Mara y abrazan con mucho amor a Augusto, Satur, Cata y Flia. ¡Cómo te vamos a extrañar!.
† GONZÁLEZ ALZAGA, María Alicia Maciel de (Mara), q.e.p.d. - Ángel junto con Marina, sus hijos Pablo, Muni, Elsita y mis nietos festejan que Mara ya esté en brazos de la Virgen María. Abrazan con cariño a Augusto, Saturnino y su familia.
† GONZÁLEZ ÁLZAGA, Maria Alicia Maciel de (Mara). - Con profundo dolor me anoticio del fallecimiento de la querida, Mara. Abrazo a su esposo e hijo. Gustavo Galassi.
