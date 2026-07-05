SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Tu mujer, Zulema Michelini, y tu familia del corazón: Natalia, Gonzalo, Tomás y Lucas Abelenda, Violeta, Pablo, Delfina y Mila Di Menna, Joaquín, Julia, Sofía y Agustín Lagos. Tu recuerdo y tu amor nos acompañarán siempre.

✝ GONZALEZ, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Sus primos Teresa y Jorge despiden al querido Carlos con mucho cariño y oraciones.

GONZALEZ, Carlos Eduardo, q.e.p.d. - Acompañan en este triste momento a Zulema e hijas. Luis Vaca Guzmán y señora.

✝ GONZÁLEZ, Carlos Eduardo. - Raquel y Ernesto Orlando despiden al querido amigo, acompañan a Zulema y a la familia González y ruegan oraciones a su memoria.

Avisos fúnebres

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