SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Carlos. - Mariano Costa y sus hijos Macarena y Mariano acompañan a Zulema, Belén y Dolores con todo cariño.

GONZALEZ, Carlos E., q.e.p.d., 3-7-2026. - Manuel y Antonieta García despiden a su querido amigo. Acompañan a Zulema y toda su familia en este triste momento.

✝ GONZÁLEZ, Carlos E., q.e.p.d. - Eduardo Mujica y Ricardo Frías despiden a su viejo y querido amigo y acompañan a Zulema, Belén y Dolores.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa