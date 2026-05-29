1
GONZALEZ, Helena,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ, Helena, q.e.p.d. - Cecilia Pasman y Gonzalo Luis Martínez Vázquez acompañan a su estimado amigo Pbro. José Manuel Fernández en este difícil momento y ruegan una oración en memoria de su madre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Keanu Reeves pidió a la Justicia que tenga “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
- 3
La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
- 4
Paredes de agua: un satélite de la NASA registró las olas más grandes jamás medidas desde el espacio en mar abierto