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GONZALEZ, Helena,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZALEZ, Helena, q.e.p.d. - Cecilia Pasman y Gonzalo Luis Martínez Vázquez acompañan a su estimado amigo Pbro. José Manuel Fernández en este difícil momento y ruegan una oración en memoria de su madre.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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