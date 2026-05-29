SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Helena, q.e.p.d. - Cecilia Pasman y Gonzalo Luis Martínez Vázquez acompañan a su estimado amigo Pbro. José Manuel Fernández en este difícil momento y ruegan una oración en memoria de su madre.

Avisos fúnebres

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