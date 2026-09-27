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LA NACION

GONZÁLEZ ORO, Oscar

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZÁLEZ ORO, Oscar. - Querido Negro, gracias por tantas cenas y charlas compartidas. Tu irremplazable voz quedará en nuestros recuerdos para siempre. Que descanses en paz, Negrito. Jorge, Gaby, Alina, Emma y Napoleón Brito.

GONZÁLEZ ORO, Oscar. - Querido Negrito, tus amigos de esta última etapa, Jorge Rodríguez Frattaroli, Rodolfo Barra, Margarita Miño, Enrique Llamas de Madariaga, Martín López Perrando, Sergio Oliva Gerli, Cecilia Gastaldi, Agustín Martínez, Daniel Petraglia, Guillermo Mautone, Enrique Sienra, Gloria Fernández Oliva y Roile Frometa Peña, te desean un tránsito en paz hacia la gloria eterna.

GONZÁLEZ ORO, Oscar. - ¡Chau Negro! Siempre buena onda aquí y en Punta. Osvaldo Cornide.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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