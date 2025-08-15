GOURDY ALLENDE DE LANÚS, Julieta
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d. - Fanny Pirovano del Solar Dorrego despide con dolor a su querida amiga de la infancia y reza por su eterno descanso en la gloria del Señor.
† GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Aníbal y Marlise Jozami acompañan a toda su familia con mucho cariño.
† GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d. - Javier y Mariana Obligado, sus hijos Carolina, Carlos, Pastor y sus hijos políticos y nietos despiden a Coleta y acompañan a Eduardo e Isabel, y las chicas con todo cariño.
† GOURDY ALLENDE de LANÚS, Julieta, q.e.p.d. - Rebeca Obligado despide a la inolvidable y querida Coleta, compañera de mamá y papá de tantos veranos, risas y tristezas y abraza con mucho cariño a Marcela, María, Eduardo, Ana y sus familias.
