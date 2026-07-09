GOYHENEIX, Esteban José
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOYHENEIX, Esteban José. - Tu hijo Esteban y Paula, tus nietos Denise, Esteban Manuel, Rafa y Jaime celebramos y agradecemos la vida compartida. Te queremos mucho y te vamos a extrañar.
✝ GOYHENEIX, Esteban José. - Cristina y toda la familia Barra, junto a Oscar y Ester, abrazan a Moni y a su querida familia y despiden con enorme tristeza a su gran amigo Esteban.
✝ GOYHENEIX, Esteban José q.e.p.d. - Hernán y Felicitas Marotta, Santi, Lala, Ricky, Cami, Corcho, Poli, Celina, Ale, Marcos, Agus, Piri y nietos agradecemos la vida compartida con nuestro gran amigo y abrazamos a Mónica y a cada uno de sus hijos y nietos con muchísimo cariño. Esteban querido, te vamos a extrañar.
✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Debbie y Jorge Stuart Milne (as.) y familia despiden a Esteban y acompañan con mucho cariño a la querida Mónica, sus hijos y nietos en este momento tan difícil, rogando una oración en su memoria.
✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Mercedes Mariscotti de Perez San Martín, acompaña a Mónica y familia en este difícil momento.
✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Te acompañamos, Moni, y a todos tus hijos en esta pérdida tan irreparable. Perdimos a un gran amigo. Maqui, Josefina, Angie, Juan y Flavia. Los queremos mucho.
✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas junto a sus hijos acompañan a Mónica y a toda la familia con mucho cariño en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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