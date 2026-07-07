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GOYHENEIX, Esteban
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOYHENEIX, Esteban. - Desde el equipo de NEIX, abrazamos con mucho cariño a Peli y a toda su familia, especialmente a Mónica, Mariana, Male, Juli y Mechi, en este difícil momento por la partida de Esteban. Sabemos que deja una huella inmensa y, con mucho afecto, los acompañamos con nuestras oraciones.
✝ GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - La familia Beccar Varela despide con cariño a Esteban y acompaña a Mónica, sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION