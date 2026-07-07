LA NACION

GOYHENEIX, Esteban

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYHENEIX, Esteban. - Desde el equipo de NEIX, abrazamos con mucho cariño a Peli y a toda su familia, especialmente a Mónica, Mariana, Male, Juli y Mechi, en este difícil momento por la partida de Esteban. Sabemos que deja una huella inmensa y, con mucho afecto, los acompañamos con nuestras oraciones.

GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - La familia Beccar Varela despide con cariño a Esteban y acompaña a Mónica, sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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