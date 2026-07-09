SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - Thomas y Vickie Leonhardt, hijos y nietos despedimos a nuestro querido amigo Esteban y abrazamos con amor a Mónica y a toda la familia.

✝ GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - Silvia y Jorge Aubone Videla y sus hijos Christian y Agustina despiden a Esteban y acompañan a Mónica, Feli y Mariana con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa