1
GOYHENEIX, Esteban
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - Thomas y Vickie Leonhardt, hijos y nietos despedimos a nuestro querido amigo Esteban y abrazamos con amor a Mónica y a toda la familia.
✝ GOYHENEIX, Esteban, q.e.p.d. - Silvia y Jorge Aubone Videla y sus hijos Christian y Agustina despiden a Esteban y acompañan a Mónica, Feli y Mariana con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gabriel Rolón, psicólogo: “La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros”
- 3
Franco Armani se va de River: continuaría su carrera en Atlético Nacional
- 4
Villarruel calificó el discurso de Milei en Tucumán como “muy político” y opinó sobre el proyecto shutdown gubernamental