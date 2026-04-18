LA NACION

GRACIARENA, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRACIARENA, Miguel. - Con profundo pesar el Club Volvo de Argentina despide a uno de sus miembros históricos. Descansa en paz Miguelito.

GRACIARENA, Miguel. - El Jaguar Club Argentino despide con cariño al querido Miguelito.

GRACIARENA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - El Club de Automóviles Clásicos participa el fallecimiento de su socio y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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