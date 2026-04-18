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GRACIARENA, Miguel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRACIARENA, Miguel. - Con profundo pesar el Club Volvo de Argentina despide a uno de sus miembros históricos. Descansa en paz Miguelito.
✝ GRACIARENA, Miguel. - El Jaguar Club Argentino despide con cariño al querido Miguelito.
✝ GRACIARENA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - El Club de Automóviles Clásicos participa el fallecimiento de su socio y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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