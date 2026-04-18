SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRACIARENA, Miguel. - Con profundo pesar el Club Volvo de Argentina despide a uno de sus miembros históricos. Descansa en paz Miguelito.

✝ GRACIARENA, Miguel. - El Jaguar Club Argentino despide con cariño al querido Miguelito.

✝ GRACIARENA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - El Club de Automóviles Clásicos participa el fallecimiento de su socio y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa