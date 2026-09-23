SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUERON, Eleonora. - Isabel Le Brun y Sami Gliksberg acompañan a Andrés Gueron, Lulu, Dany, Fidel y Antonia, Geraldine, Matías, Olimpia y Gerónimo en este tan triste momento.

✝ GUERON, Eleonora. - Te despedimos querida amiga con gran dolor. Te vamos a extrañar mucho. Abrazamos a Andrés, Lucila, Geraldine y toda tu familia. Stefania, Rodolfo, Fito, Ale y Paquita.

✝ GUERON, Eleonora. - Toto y Ana Rodríguez despiden con muchísimo cariño a Eleonora y acompañan a Andrés y sus hijas en este triste momento.

✝ GUERON, Eleonora. - Rosemary Smith despide a Eleonora y acompaña a Andrés y familia con gran cariño.

✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - Federico Braun y María Freixas (a.) junto a su hijo Federico M. acompañan a Andrés, Geraldine, Lucila y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa