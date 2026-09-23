Saltar al contenido principal
LA NACION

GUERON, Eleonora

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUERON, Eleonora. - Isabel Le Brun y Sami Gliksberg acompañan a Andrés Gueron, Lulu, Dany, Fidel y Antonia, Geraldine, Matías, Olimpia y Gerónimo en este tan triste momento.

GUERON, Eleonora. - Te despedimos querida amiga con gran dolor. Te vamos a extrañar mucho. Abrazamos a Andrés, Lucila, Geraldine y toda tu familia. Stefania, Rodolfo, Fito, Ale y Paquita.

GUERON, Eleonora. - Toto y Ana Rodríguez despiden con muchísimo cariño a Eleonora y acompañan a Andrés y sus hijas en este triste momento.

GUERON, Eleonora. - Rosemary Smith despide a Eleonora y acompaña a Andrés y familia con gran cariño.

GUERON, Eleonora, q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - Federico Braun y María Freixas (a.) junto a su hijo Federico M. acompañan a Andrés, Geraldine, Lucila y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno anunció que el 9 de noviembre decretará feriado nacional
    1

    El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

  2. Marian Rojas Estapé, psiquiatra: "Hay una frase de Séneca que me encanta: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad"
    2

    Marian Rojas Estapé, psiquiatra: “Hay una frase de Séneca que me encanta: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad”

  3. Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional
    3

    Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional

  4. Ordenan al Hospital Italiano pagar una indemnización millonaria
    4

    Fue a operarse la rodilla y el anestesiólogo abusó de ella: ordenan al Hospital Italiano indemnizar a la víctima con $97 millones