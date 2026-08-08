LA NACION

GUERRERO, Eduardo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUERRERO, Eduardo, 6-8-2026. - Con gran cariño y pesar, sus hermanas Eleo, Tina, Enri y Mecha, cuñada, y familias despedimos a Eduardo y pedimos oraciones para que el Señor misericordioso lo reciba en sus brazos.

GUERRERO, Eduardo, q.e.p.d. - Lo despedimos con tristeza y acompañamos a Eleonora y hermanas. Eduardo Pfirter e hijos.

GUERRERO, Eduardo. - Rudecindo Roca y Estanislada P. A. de Roca acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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