1
GUERRERO, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GUERRERO, Eduardo, 6-8-2026. - Con gran cariño y pesar, sus hermanas Eleo, Tina, Enri y Mecha, cuñada, y familias despedimos a Eduardo y pedimos oraciones para que el Señor misericordioso lo reciba en sus brazos.
✝ GUERRERO, Eduardo, q.e.p.d. - Lo despedimos con tristeza y acompañamos a Eleonora y hermanas. Eduardo Pfirter e hijos.
✝ GUERRERO, Eduardo. - Rudecindo Roca y Estanislada P. A. de Roca acompañan a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
- 3
La Anmat prohibió la venta de un equipo potabilizador de agua por considerar que implica “riesgo para la salud”
- 4
Juan Luis Arsuaga, experto en evolución humana: “La vida es un regalo, disfruta todo lo que puedas y ayuda a otros”