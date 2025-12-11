LA NACION

GUERRERO, Jorge

GUERRERO, Jorge. - Nos quedamos con los mejores momentos vividos, tantos años en Cariló. La Mamata Cantata seguirá gracias a tu humor, amor y vida. Bebe y Mónica Quesada, Eduardo y Dzidza Amadeo, Bárbara Stok, Luis y Laura Ugarte, Ricardo y Silvia Seitun, Hernán Colombo, Juan y Silvia Odriozola,Carlos y Blanca Odriozola, Javo y Fabi Peire abrazamos a Ana y a tus hijos.

GUERRERO, Jorge. - Jorge y Elena Basombrío de Berro Madero, junto con sus hijos, despiden al muy querido Jorge con muchísimo cariño y abrazan fuerte a Cande, Joaquín, sus hijos y a todos los Guerrero en este difícil momento.

