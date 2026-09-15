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GUTIERREZ, Celina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUTIERREZ de PAVLOVSKY, Celina. - Claudia Caraballo (a.) despide con enorme tristeza a la querida Celi, compañera de tantas andanzas por el mundo representando a la Argentina en la World Arabian Horse Organization y acompaña con mucho cariño a los queridos Miguel, Mayko, Carolina, Andy y Maia y a la gran familia Pavlovsky.

GUTIERREZ de PAVLOVSKY, Celina. - Luis M. Paz y Luz García Hamilton despiden a Celina y acompañan con gran cariño a Miguel y sus hijos.

GUTIÉRREZ de PAVLOVSKY, Celina (Celinita). - De regreso a la casa del Padre, Negra querida, descansa en paz. Acompañamos con profundo dolor a la Flia., en especial a Miguel, Maiko, Andy, Caro y Maia. Abrazándolos con todo cariño: July y Fede, Pepe y Male, Marcos y Toia, Martin e Hilda, Jorge y Male Riglos.

GUTIERREZ de PAVLOVSKY, Celina, q.e.p.d. - Tatiana despide a su entrañable y querida amiga de tantos años junto a sus hijos Nadine, Florencia, Astrid, Nicolás y familia. La recordarán siempre con muchísimo afecto y acompañan de corazón a Miguel, a Maiko, Andy, Caro y Maia, y a toda su familia en este triste momento.

GUTIERREZ de PAVLOVSKY, Celina, q.e.p.d. - El Centro de Hematología Pavlovsky, directivos, cuerpo médico y todo su personal participan su fallecimiento, acompañan al Dr. Miguel y a sus hijos, Miguel, Andrés, Carolina y Maia, sus hijos políticos y nietos en tan doloroso momento y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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