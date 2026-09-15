GUTIÉRREZ EZCURRA, Celina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUTIÉRREZ EZCURRA de PAVLOVSKY, Celina, q.e.p.d. - Su prima Teresita Riglos, Paco Polledo; sus hijos Francis, Verónica, Máximo, Martina y Máximo Casal, y sus nietos abrazamos con todo cariño a Miguel y a toda su querida familia. Te vamos a extrañar siempre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa