SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUTIÉRREZ EZCURRA de PAVLOVSKY, Celina M., q.e.p.d. - Fundaleu y personal de la institución participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Miguel Arturo y familia, y ruegan una oración en su memoria.

✝ GUTIÉRREZ EZCURRA de PAVLOVSKY, Celina M., q.e.p.d. - El consejo de administración de Fundaleu participa su fallecimiento y comparte el dolor de su querido director médico Maiko, uniéndose en oración por su memoria.

Avisos fúnebres

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