SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUTIÉRREZ, Ramón. - Guillermo Mérega y sus hijas María y Ana participan con dolor su fallecimiento y acompañan con amor a Graciela y sus hijos.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su académico decano, eminente investigador y erudito de excepción cuyo prestigio internacional enaltecía a la institución y a toda la Argentina.

GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - Lucio Aquilanti y Margarita González despiden a su querido amigo y abrazan a su esposa e hijos.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - 23-7-2026. - Mercedes E. Gallegos despide con profundo pesar al querido Ramón, recordándolo por su calidad humana y su incansable defensa del patrimonio cultural y acompaña a Graciela y sus hijos en este doloroso momento.

GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Bellas Artes, su presidente, la mesa directiva, los académicos y el personal administrativo lamentan el fallecimiento de su académico emérito. Acompañamos con profundo pesar a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - La Organización de Estados Iberoamericanos despide con profundo respeto y cariño a Ramón Gutiérrez, fundador y director del CEDODAL. Acompaña a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento, expresando sus más sinceras condolencias y destacando su calidad profesional y el aporte realizado a lo largo de los años de trabajo compartido.

Avisos fúnebres

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