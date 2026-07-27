SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUTIERREZ, Ramón. - Tus cuñados Ernesto Leveratto e Isabel Viñuales y sus hijos Mateo y Francisca lo despiden con cariño y rezan por él.

✝ GUTIÉRREZ, Ramón, q.e.p.d. - La Fundación Ortega y Gasset Argentina, FOGA, despide con respeto y cariño a quien fuera director del programa de Gestión Cultural y Patrimonio, con cuyo prestigio internacional y excelencia académica honrara a esta institución.

Avisos fúnebres

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