SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUTIERREZ ZALDIVAR, Ramón. - Armando F. P. Di Leo Lira recuerda la actividad estudiantil y profesional de los años 60 y 70 y lo despide con pena, rogando a Dios por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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