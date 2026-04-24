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GUZMÁN, Sofía
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUZMÁN de NOSEDA, Sofía (Bebi), q.e.p.d. - Sus sobrinos Pinto Guzmán: Jorge e Inés, Juan Luis y Carmen, Daniel y Piqui e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Mariana y Alejandro en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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