SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Ernesto y Lidia, sus hijas Mercedes y Laura y Gabriel Marino y sus sobrinos se despiden con mucha pena y ruegan por su eterno descanso.

✝ HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestros queridos Andrés, Dolo, Rocío, Nico e Iñaki con muchísimo cariño. Los Marotta, los Gegen y los Llorens Stok.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa