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LA NACION

HAMMAR, Carlos Alberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Ernesto y Lidia, sus hijas Mercedes y Laura y Gabriel Marino y sus sobrinos se despiden con mucha pena y ruegan por su eterno descanso.

HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestros queridos Andrés, Dolo, Rocío, Nico e Iñaki con muchísimo cariño. Los Marotta, los Gegen y los Llorens Stok.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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