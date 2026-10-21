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HAMMAR, Carlos Alberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Ernesto y Lidia, sus hijas Mercedes y Laura y Gabriel Marino y sus sobrinos se despiden con mucha pena y ruegan por su eterno descanso.
✝ HAMMAR, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestros queridos Andrés, Dolo, Rocío, Nico e Iñaki con muchísimo cariño. Los Marotta, los Gegen y los Llorens Stok.
Aviso publicado en la edición impresa
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