HENKE, Horacio (Horst), q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - La Asociación Escolar Goethe participa con profundo dolor el fallecimiento de Horacio, quien fuera miembro de la comisión directiva de la asociación y acompaña a Mónica y a sus hijos Roland, Stefan y Maren y familiares en este triste momento.

† HENKE, Horacio (Horst), q.e.p.d. - La Fundación Hogar Rodolfo Funke, el actual consejo de administración, los colaboradores y los ex miembros del consejo: Rosalia Steinmetz, Ernesto Friederichs, Arnaldo Hasenclever, Thomas Leonhardt, Karl Ostenrieder y Manfred Steube participan con dolor el fallecimiento de su querido ex presidente y acompañan a la familia con mucho afecto.

