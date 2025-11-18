1
HENKE, Horacio (Horst)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
HENKE, Horacio (Horst), q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - La Asociación Escolar Goethe participa con profundo dolor el fallecimiento de Horacio, quien fuera miembro de la comisión directiva de la asociación y acompaña a Mónica y a sus hijos Roland, Stefan y Maren y familiares en este triste momento.
† HENKE, Horacio (Horst), q.e.p.d. - La Fundación Hogar Rodolfo Funke, el actual consejo de administración, los colaboradores y los ex miembros del consejo: Rosalia Steinmetz, Ernesto Friederichs, Arnaldo Hasenclever, Thomas Leonhardt, Karl Ostenrieder y Manfred Steube participan con dolor el fallecimiento de su querido ex presidente y acompañan a la familia con mucho afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 3
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 4
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar