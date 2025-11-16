SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† HENKE, Horacio, q.e.p.d., falleció el 15-11-2025. - Despedir a Horacio Henke produce una profunda tristeza. Compartimos más de veinte años de trabajo en la comisión directiva del Hospital Alemán, los últimos diez con él en la vicepresidencia, etapa en la que su aporte fue especialmente decisivo. Horacio reunía cualidades que marcaron su presencia en la vida institucional: un criterio sereno, una enorme disposición para colaborar y un compromiso sostenido con el desarrollo del Hospital. Su mirada prudente, su capacidad para escuchar y su manera respetuosa de intervenir hicieron de él un referente valorado por todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado. Su trayectoria dejó una huella que seguirá presente en quienes compartimos con él la responsabilidad de conducir la institución. Acompañamos con todo nuestro cariño a tu familia en este momento de dolor. Ricardo Berthold y familia.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d., falleció el 15-11-2025. - Fue miembro de la comisión directiva del Hospital Alemán durante veinte años, desempeñándose como vicepresidente en los últimos diez. La comisión directiva, los directores, el cuerpo médico, el personal de enfermería y el personal administrativo del Hospital despedimos con profundo pesar a una persona íntegra, siempre dispuesta a colaborar y a contribuir con las necesidades del Hospital. Horst, te vamos a extrañar. Acompañamos a toda tu familia en este momento de dolor.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - El directorio del Instituto Alexander y su gerente general, el Dr. Antonio Goitisolo, lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en este triste y difícil momento. Rogamos una oración en su memoria.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Thomas y Federico G. Leonhardt, junto con Vickie y Mariel despiden a su amigo Horst y acompañan a Nika y familia con mucho afecto.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl despiden con gran tristeza a su amigo Horst y acompañan a Nika y familia con mucho afecto en su dolor.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Allianz Argentina acompaña a la familia del Sr. Horacio Henke en este difícil momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d., falleció el 15-11-2025. - KPMG lamenta profundamente el fallecimiento de Horacio y acompaña a su familia en este difícil momento.

† HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Ricardo Armando despide a su amigo Horacio y ruega una oración en su memoria.

