HENKE, Horacio

HENKE, Horacio, q.e.p.d. - Saúl y Graciela Torres despiden con tristeza a su amigo y acompañan con cariño a su familia.

HENKE, Horacio, q.e.p.d. - La comisión administradora de Médicos Asociados Sociedad Civil lamenta su fallecimiento y reconoce su destacada trayectoria en la vida institucional del Hospital Alemán. Acompaña a su familia en este difícil momento.

HENKE, Horacio. - Gabriela y Jorge Dietl despiden con tristeza a Horacio y acompañan a su familia con afecto.

