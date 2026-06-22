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HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Ana y Marcos Zorrilla, hijos y nietos despiden a Ramiro con inmenso cariño y abrazan a Susy y a todos nuestros queridos sobrinos.
✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro. - Enrique Cárrega y Claudia Quesada (as.), despiden con mucha tristeza a su querido amigo Ramiro y acompañan a Susa y familia en este momento de dolor con sus oraciones.
✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - La Peña de Golf del Jockey Club participa su fallecimiento y pide una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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