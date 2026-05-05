SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HURTIG de FORN, Marie Jeanne, q.e.p.d. - Su marido Juan Manuel Forn despide con pena enorme a su gran compañera y maravillosa mujer. Llena de bondad, generosa y alegre. Se fue rápido y sin dolor, como ella quería. Agradezco todos los mensajes recibidos.

Avisos fúnebres

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