LA NACION

HURTIG, Marie Jeanne,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HURTIG de FORN, Marie Jeanne, q.e.p.d. - Tu ahijada Irene y Dani te despedimos con tristeza, siempre te recordaremos con mucho amor y cuidaremos de Juan Manuel.

HURTIG de FORN, Marie Jeanne. - María Carmen S. de Perez Companc junto a su familia participan su partida a la casa del Señor, y acompañan a Juan Manuel con cariño y oraciones, rogando al Señor le dé consuelo en su dolor.

HURTIG, Marie Jeanne. - Pelusa Frenkel Santillan acompaña a la Flia. con cariño

HURTIG de FORN, Marie Jeanne, q.e.p.d. - Susana La Porta Drago y familia despiden a su querida amiga Marie Jeanne y acompañan con oraciones a Juan Manuel en este tristísimo momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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