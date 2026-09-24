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IBAÑEZ, Carlos Enrique,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IBAÑEZ, Carlos Enrique, q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Sus hermanas Pal y Raquel, su cuñado Luis, sobrinos y sobrinos nietos lo despiden con amor. El sepelio será hoy, de 17 a 22 hs., en O¨Higgins 2842, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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