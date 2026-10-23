SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IBARGUREN, Mercedes. - Sus sobrinos van Peborgh Ibarguren: Cristina, Victoria, Laura, Fernando, Lucila, Federico y Paula y sus familias la despiden con infinito amor y le agradecen tanto cariño recibido. Su ejemplo vivirá en nosotros, siempre.

✝ IBARGUREN, Mercedes, q.e.p.d., 21-10-2026. - Su sobrina Malena Ibarguren despide a la inolvidable Tía Merces con inmenso cariño.

Avisos fúnebres

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