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IBARGUREN, Mercedes
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IBARGUREN, Mercedes. - Sus sobrinos van Peborgh Ibarguren: Cristina, Victoria, Laura, Fernando, Lucila, Federico y Paula y sus familias la despiden con infinito amor y le agradecen tanto cariño recibido. Su ejemplo vivirá en nosotros, siempre.
✝ IBARGUREN, Mercedes, q.e.p.d., 21-10-2026. - Su sobrina Malena Ibarguren despide a la inolvidable Tía Merces con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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