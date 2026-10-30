SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Ricardo E. Lagorio y Alejandra Rodríguez Galán despiden con pesar al gran diplomático y amigo y acompañan con afecto a su familia.

✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Ángela y Fernando Petrella elevan oraciones en su memoria y acompañan a Valeria en este triste momento.

IGLESIAS, Eduardo, embajador. - Nora y Horacio Basabe lamentan su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a Valeria.

✝ IGLESIAS, Eduardo, q.e.p.d. - El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, participa con pesar el fallecimiento de su miembro consejero y ruega una oración por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa