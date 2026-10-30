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IGLESIAS, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Ricardo E. Lagorio y Alejandra Rodríguez Galán despiden con pesar al gran diplomático y amigo y acompañan con afecto a su familia.
✝ IGLESIAS, Eduardo, embajador, q.e.p.d. - Ángela y Fernando Petrella elevan oraciones en su memoria y acompañan a Valeria en este triste momento.
IGLESIAS, Eduardo, embajador. - Nora y Horacio Basabe lamentan su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a Valeria.
✝ IGLESIAS, Eduardo, q.e.p.d. - El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, participa con pesar el fallecimiento de su miembro consejero y ruega una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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