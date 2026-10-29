Murió Juan Marcelo, figura de la música argentina y uno de los integrantes del exitoso dúo Juan y Juan

Juan Marcelo, cantante, compositor y exintegrante del popular dúo Juan y Juan, murió este miércoles 28 de octubre, a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su extensa trayectoria y su aporte a la música de algunas de las telenovelas más recordadas de la televisión argentina. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a Juan Marcelo con un emotivo mensaje: “Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular”, y envió sus condolencias a familiares y amistades del artista Facebook

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina”, expresó la entidad a través de sus redes sociales. En el comunicado, destacó que sus canciones acompañaron producciones que forman parte de la memoria popular y envió sus condolencias a familiares y amistades del artista.

La noticia también provocó una emotiva despedida de Juan Eduardo Carballo, su compañero en Juan y Juan, con quien compartió décadas de amistad, escenarios y canciones. A través de sus redes sociales, el músico publicó una fotografía de ambos durante su juventud y recordó, con una mezcla de humor y tristeza, las experiencias que vivieron juntos.

Juan Eduardo despidió a su compañero de toda la vida con un emotivo mensaje: “Sin vos nada va ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos” Facebook

“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó”, escribió. Luego recordó que habían hecho todo juntos, muchas veces sin conocimientos ni técnica, pero impulsados por su vocación. “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos”, concluyó.

Su historia

El artista comenzó a cantar y tocar la guitarra durante su juventud. Sus primeras presentaciones lo llevaron a Mar del Plata, donde conoció a Juan Eduardo y comenzó a abrirse camino en la música Facebook

Juan Marcelo nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Enrique Raúl de Jesús. Desde joven mostró interés por la música y comenzó a cantar acompañado por su guitarra. Su camino artístico lo llevó a Mar del Plata, donde se presentó en playas y distintos locales hasta que conoció a Jorge Marchesini, responsable del programa Sábados de mar y sierra, de Canal 8. Allí coincidió con Juan Eduardo Carballo, otro joven cantante con quien, tiempo después, formaría uno de los dúos más populares de la época.

Aunque inicialmente actuaban por separado, volvieron a encontrarse en Buenos Aires y comenzaron a componer juntos. El productor Ricardo Kleinman, creador del recordado ciclo radial Modart en la noche, tuvo un papel importante en su lanzamiento discográfico y los alentó a presentarse como dúo. Así nació Juan y Juan, una dupla en la que ambos cantaban, componían y alternaban las voces.

El dúo alcanzó una enorme popularidad entre fines de los años 60 y comienzos de los 70 con canciones como “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo” y “Ahora que soy libre” Facebook

Con canciones como “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor”, “Hay que alegrar al corazón” y “Ahora que soy libre”, lograron una amplia repercusión en la Argentina. Su música sonó en programas como Alta Tensión, Sótano Beat y Sábados circulares, conducido por Nicolás “Pipo” Mancera, y los llevó a compartir espacios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat. Algunas de sus melodías incluso trascendieron los escenarios y fueron adoptadas por las hinchadas de fútbol.

El éxito también cruzó las fronteras. Durante una participación en el Primer Festival Latinoamericano de Nueva York compusieron “Ahora que soy libre”. El tema fue posteriormente versionado por el cantante británico Engelbert Humperdinck.

Tras la separación del dúo, Juan Marcelo inició una carrera solista orientada a las baladas y desarrolló una importante actividad como compositor. Uno de los momentos decisivos de esa etapa llegó de la mano de Alberto Migré, quien lo convocó para trabajar en la música de Rolando Rivas, taxista, la exitosa telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Allí su voz quedó asociada a “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)”, una de las canciones que acompañaron el romance central de la historia.

Su trabajo musical también estuvo presente en producciones como Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” y además participó como actor en el papel de Adrián. Otra de sus canciones más recordadas fue “Mi libertad, no”, cortina musical de El infiel.

Tras la separación de Juan y Juan, el cantante inició una nueva etapa como solista, se volcó a las baladas y alcanzó una gran repercusión con canciones que musicalizaron telenovelas como Rolando Rivas, taxista y El infiel Facebook

El cine fue otra de sus facetas. Junto a Juan Eduardo participó en El profesor patagónico, película dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini. Más adelante también formó parte de Ritmo a todo color, de Máximo Berrondo y Cosa de locos, de Enrique Dawi.

Su carrera continuó fuera del país. Durante 26 años vivió en Miami, donde se dedicó principalmente a la composición y producción musical para otros intérpretes, entre ellos Isabel Pantoja, José Feliciano, Julio Iglesias y Cristian Castro. Con el paso del tiempo retomó distintos proyectos en la Argentina y volvió a compartir experiencias musicales con Juan Eduardo. En 2014 ambos colaboraron con Scholas Occurrentes, una iniciativa impulsada por el papa Francisco.

“Nunca me creí nada. Si no hubiese llegado al éxito y a todo lo que me pasó en la vida, igual hubiera sido cantante”, había dicho Juan Marcelo en una entrevista de 2015. La frase resume una vocación que lo acompañó desde sus primeras actuaciones con la guitarra hasta su etapa como compositor y productor.